Белый дом запросил у конгресса $6 млрд на энергобезопасность США

Администрация американского президента Джо Байдена запросила у конгресса $6 млрд на энергобезопасность Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам агентства, администрацию Байдена очень беспокоит усиливающаяся зависимость от ядерного топлива. Доля в урановом импорте в США составляет 30%, а единственным в мире производителем топлива повышенного обогащения для современных реакторов остается Россия, которая обеспечивает топливом 50% реакторов в мире. В случае прекращения поставок со стороны Москвы Вашингтону придется выключать реакторы.

«Нагнетая истерику вокруг России, США все так же сидят на урановой игле и соскочить с нее никак не могут — остановка АЭС лишит электроэнергии жилые дома и промышленные предприятия», — полагает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

В статье отмечается, что Европа также зависит от российского урана, но в меньшей степени, чем США. В Соединенных Штатах 93 реактора, которые генерируют пятую часть энергии в стране.

До этого, согласно данным торгов, стоимость фьючерсных контрактов на уран на бирже Comex достигла $74,3 за фунт.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.