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В Ираке предрекли глобальное поражение США от России и Китая

Saut al-Iraq: Россия и Китай разгромят США на международной арене

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Depositphotos

Российская Федерация и Китай разгромят Соединенные Штаты и сформируют новый миропорядок. Такое мнение высказал обозреватель иракской газеты Saut al-Iraq Мухаммед Сабер.

«РФ и Китай намерены нарисовать новую карту мира, в котором сами распределят роли между игроками на мировой арене», — говорится в статье.

По мнению журналиста, Вашингтон слабеет с каждым днем из-за неверных действий на международном уровне и утраты доверия среди собственного населения, и США уже не в силах удерживать статус мощнейшей мировой державы.

«Америке остается лишь молиться», — заключается в публикации.

Накануне зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что Китай продолжит углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Вооруженными силами России.

Ранее российскую армию признали сильнейшей в мире.

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