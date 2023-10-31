В Ираке предрекли глобальное поражение США от России и Китая

Российская Федерация и Китай разгромят Соединенные Штаты и сформируют новый миропорядок. Такое мнение высказал обозреватель иракской газеты Saut al-Iraq Мухаммед Сабер.

«РФ и Китай намерены нарисовать новую карту мира, в котором сами распределят роли между игроками на мировой арене», — говорится в статье.

По мнению журналиста, Вашингтон слабеет с каждым днем из-за неверных действий на международном уровне и утраты доверия среди собственного населения, и США уже не в силах удерживать статус мощнейшей мировой державы.

«Америке остается лишь молиться», — заключается в публикации.

Накануне зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что Китай продолжит углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Вооруженными силами России.

Ранее российскую армию признали сильнейшей в мире.