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Представитель МИД России потребовала от ОНН объективности

Мария Захарова: представитель генсека ООН удивительно избирателен в оценках

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление представителя ООН Стефана Дюжаррика об осуждении действий устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы. Как отметила чиновник в своем Telegram-канале, Дюжаррик необъективен в своих выводах.

Представитель генсека всемирной организации до этого заявил, что ООН однозначно осуждает тех, кто устроил беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане — «людей, которые пытались штурмовать аэропорт, которые пытались охотиться на людей только из-за их религии».

«Удивительная избирательность в оценках. Фантастическое лицемерие», — отреагировала Захарова и обратила внимание на отсутствие аналогичного заявления ООН в ситуации с гибелью сотрудников организации при обстрелах сектора Газа.

«Что касается «охоты на людей только из-за религий», то, надеюсь, ООН найдет в себе мужество осудить многолетнее преследование Украинской православной церкви киевским режимом», — написала Захарова.

Как отметила дипломат, несмотря на массу документов, которые Россия направила в постпредство ООН, генсек организации и его представитель ни сказали ни слова в защиту православных на Украине, «которые избивали, унижали, выгоняли из своих храмов, запугивали, бросали в тюрьму».

До этого Захарова заявила, что киевский режим может быть связан с событиями в Дагестане.

Ранее сообщалось, что Центральный аппарат СК России займется делом о беспорядках в Махачкале.

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