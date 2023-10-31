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В Будапеште Европе предрекли гражданскую войну из-за Ближнего Востока

Историк Веспреми: из-за конфликта в Газе Европа движется к гражданской войне

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Hassan Ammar/AP

Венгерский историк Ласло Бернат Веспреми заявил, что из-за реакции общественности на ближневосточный конфликт в Европе может начаться глобальная гражданская война. Об этом ученый рассказал в интервью порталу Index.hu.

По словам Веспреми, Западная и Северная Европа с угрожающей скоростью движутся к гражданской войне, и он не видит возможности избежать такого развития событий.

Историк считает, что носящие крайне правый характер антисемитские и антимусульманские акции в будущем могут усилиться. В ответ на это могут активизироваться исламисты, что приведет к гражданской войне.

Ранее президент Байден выразил озабоченность ростом преступлений на почве ненависти в США. По его словам, преступления, совершаемые в стране на почве ненависти, никуда не исчезли, а остаются «пятном на душе» Америки.

До этого глава ведомства по защите конституции Тюрингии Штефан Крамер заявил о растущей опасности нападений на еврейские и израильские учреждения в ФРГ из-за эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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