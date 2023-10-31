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Возможное переизбрание Трампа было названо катастрофой для Европы

Политолог Фукуяма спрогнозировал катастрофу для Европы при переизбрании Трампа

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Charles Krupa/AP

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма высказал свое мнение о возможных последствиях переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году. Его комментарии были опубликованы на портале ertnews.gr.

Фукуяма обсудил этот вопрос с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в рамках форума Economist Government Roundtable в Афинах. В ответ на вопрос о том, какое значение может иметь переизбрание Трампа для Европы, политолог назвал такой сценарий катастрофой. Однако он выразил уверенность, что это не произойдет.

Фукуяма отметил, что Трамп не стремился к сотрудничеству с НАТО и предпочитал Россию Украине. Он также подчеркнул, что Трамп был союзником новых популистских партий и имел близкие отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По мнению эксперта, поддержка Трампом институциональных структур, созданных после Второй мировой войны, будет незначительной.

Ранее Трамп заявил о своей способности победить на президентских выборах в третий раз. Он также дал совет Пенсу, выбывшему из президентской гонки. Бывшему вице-президенту США Майку Пенсу, который принял решение выйти из предвыборной гонки за номинацию претендентом на выборах 2024 года от Республиканской партии, стоит поддержать другого кандидата, считает экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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