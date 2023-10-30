Путин поручил главам регионов России принимать действия по защите конституционного строя 

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил руководителям регионов и главам силовых ведомств принимать твердые и своевременные меры по защите конституционного строя страны, прав граждан и межрелигиозного согласия. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».

Он подчеркнул, что главам всех регионов страны, руководителям правоохранительных органов и спецслужб обратить внимание на необходимость принятия твердых и четких действий по защите конституционного строя России, а также прав и свобод граждан, межнационального и межрелигиозного согласия.

До этого стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин проводит большое совещание по следам событий в аэропорту Махачкалы.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.