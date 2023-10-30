Путин проводит большое совещание после беспорядков в Дагестане

Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит большое совещание по следам событий в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Мероприятие проходит в Московском регионе, для него выбран очный формат. В эфире показывают вступительное слово главы государства. Ожидается, что далее дискуссия продолжится в закрытом режиме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что на совещании в понедельник, 30 октября, будут обсуждаться «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее в МИД России заявили, что киевский режим может быть связан с событиями в Дагестане.