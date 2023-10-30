Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия отменила санкции в отношении экс-депутата Рады Мураева

Правительство РФ исключило бывшего депутата Рады Мураева из санкционного списка

close
100%
Телеканал «Наш»/YouTube

Бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева исключили из российского санкционного списка. Текст соответствующего постановления правительства РФ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, кабмин внес изменения в постановление от 2018 года, которое накладывало экономические санкции на ряд граждан Украины в связи с недружественными действиями их государства. Из постановления исключили пункт № 566. Под этим номером в оригинальном документе указан Мураев Евгений Владимирович, уроженец города Змиева в Харьковской области.

Евгений Мураев был членом Партии регионов бывшего президента Украины Виктора Януковича. Позднее депутат основал партию «Наши», которая входила в «Оппозиционный блок» и была запрещена украинским Минюстом в июне 2022 года. Мураев также был владельцем телеканала «Наш», и в июле того же года СБУ предъявила политику обвинение в госизмене за «продвижение пророссийской позиции» на телевидении.

Ранее Евгений Мураев предупредил, что Украина может повторить судьбу Югославии и разделиться на четыре части.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий