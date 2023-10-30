Россия отменила санкции в отношении экс-депутата Рады Мураева

Бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева исключили из российского санкционного списка. Текст соответствующего постановления правительства РФ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, кабмин внес изменения в постановление от 2018 года, которое накладывало экономические санкции на ряд граждан Украины в связи с недружественными действиями их государства. Из постановления исключили пункт № 566. Под этим номером в оригинальном документе указан Мураев Евгений Владимирович, уроженец города Змиева в Харьковской области.

Евгений Мураев был членом Партии регионов бывшего президента Украины Виктора Януковича. Позднее депутат основал партию «Наши», которая входила в «Оппозиционный блок» и была запрещена украинским Минюстом в июне 2022 года. Мураев также был владельцем телеканала «Наш», и в июле того же года СБУ предъявила политику обвинение в госизмене за «продвижение пророссийской позиции» на телевидении.

Ранее Евгений Мураев предупредил, что Украина может повторить судьбу Югославии и разделиться на четыре части.