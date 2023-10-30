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Литва выразила протест Белоруссии в ответ на угрозы Минска

МИД Литвы направил ноту протеста Белоруссии из-за открытых угроз

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Depositphotos

Представителя посольства Белоруссии в Вильнюсе вызвали в МИД Литвы, передает ТАСС. По информации агентства, дипломату вручили ноту протеста в ответ на слова первого заместителя государственного секретаря белорусского Совбеза Павла Муравейко об «экономической агрессии» литовской стороны, которая якобы дает основания, чтобы «пробить коридор» для транзита товаров через республику «силой оружия».

«Эти утверждения могут быть поняты как открытые угрозы нападения на Литву, что является абсолютно неприемлемым», — пояснили в литовском внешнеполитическом ведомстве.

Свое предложение Муравейко высказал газете «Вечерний Минск», оно было опубликовано в выпуске издания от 24 октября. В своем комментарии представитель Совбеза Белоруссии не исключил, что создание коридора через Литву силой в мире могли бы и не осудить. Однако, по его словам, текущая ситуация иная и Минск уже противостоит серьезному давлению со стороны Запада.

Ранее в Литве увидели угрозу в белорусских болотах.

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