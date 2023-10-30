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В России призвали бережно относиться к памяти жертв политических репрессий

Политолог Кисляков: в России не должны забывать о жертвах политических репрессий

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Depositphotos

30 октября в России ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий. Значимость даты в интервью газете «Взгляд» подчеркнул политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков. Он отметил, что это тяжелая и трагичная тема, о которой граждане страны не должны забывать.

Эксперт также напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что тему политических репрессий нельзя замалчивать и важно заниматься вопросом увековечивания памяти их жертв.

«Поэтому наша общая задача — бережное отношение к памяти жертв политических репрессий. Не зря в Москве пять лет назад был установлен мемориал «Стена скорби», на открытии которого присутствовали Путин и патриарх Кирилл, что говорит о важности данной темы для государства», — сказал политолог.

Он добавил, что историческая память общества предостерегает от попыток искажения действительности извне.

В сентябре власти Казахстана рассекретили более 2,4 млн архивных карточек жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 год».
В Генпрокуратуре республики также отметили, что 251 тыс. дел спецпоселенцев были переданы в архив президента страны Касым-Жомарта Токаева, в будущем они станут доступны заинтересованным лицам.

Ранее в США рассекретили два отчета о госперевороте в Чили в 1973 году.

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