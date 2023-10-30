В Грузии раскрыли единственную мечту Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили использует любой важный вопрос, касающийся республики, в своих интересах, заявила депутат грузинского парламента Маки Бочоришвили, передает грузинский «Первый канал». По ее словам, политик действует против властей государства.

«Саакашвили живет единственной мечтой о том, чтобы как-то вернуться к власти в Грузии, и он использует для этого все. Для этого он использует политическую силу под названием «Единое национальное движение» и другие оппозиционные партии <…> Любой важный вопрос, касающийся Грузии, используется не в интересах Грузии, а в его собственных интересах», — пояснила Бочоришвили.

Она добавила, что Саакашвили пытается вернуться к власти уже достаточно давно. Бочоришвили подчеркнула, что политик использовал, использует и будет использовать Грузию в своих интересах.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее в Грузии назвали Саакашвили причиной ухудшения отношения с Украиной.