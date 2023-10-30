Политолог: беспорядки в Махачкале не выражают настроений большинства дагестанцев

Несмотря на то, что по УК события в аэропорту Махачкалы квалифицируются как массовые беспорядки, протестовавшие там не выражают настроений основной массы дагестанцев и мусульман в целом. Такое мнение в беседе с «Ридусом» озвучил эксперт по странам Ближнего Востока Андрей Никулин.

«Я не стал бы обобщать ни весь Кавказ, ни всех мусульман, ни «всю арабскую улицу». Вот в граничащем с Дагестаном Азербайджане все спокойно, и я уверен, что, возникни там протесты, подобные дагестанским, они будут пресечены с максимальной жесткостью. Даже в арабском мире протесты крайне эпизодические», — отметил политолог.

Директор центра ближневосточных и кавказских исследований Станислав Тарасов добавил, что процент еврейского населения в Дагестане не больше и не меньше, чем в любом регионе Северо-Кавказского федерального округа, и причин не любить евреев у дагестанцев ничуть не больше чем у других народов в регионе.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и указали на внешнюю провокацию. В Кремле также связали события в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее политолог связал беспорядки в Махачкале с предстоящими выборами в РФ.