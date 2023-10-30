ЕС пока не согласовал с G7 санкции против российских алмазов

Евросоюз все еще продолжает вести переговоры о введении санкций против российских алмазов со странами «Большой семерки» (G7). Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.

Ферри задали вопрос, обсуждали ли главы торговых ведомств G7 на недавней встрече в японской Осаке тему введения санкций против алмазов РФ.

«Я могу только подтвердить, что переговоры идут с партнерами по G7, остается ждать развития событий, никаких других подробностей пока нет», — приводит РИА Новости ответ члена Еврокомиссии.

О том, что Евросоюз активно прорабатывает вопрос введения санкций против российских алмазов, в начале октября сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. Позднее это подтвердила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, страны ЕС в тесной координации с партнерами по G7 изучают способы перекрыть доходы России от добычи и продажи алмазов.

При этом некоторые государства Евросоюза, такие как Венгрия, не уверены, что ЕС стоит продолжать текущую санкционную политику против Москвы. Так, глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто говорил, что его страна заблокирует новый пакет санкций, если туда войдут газовая, нефтяная или атомная сферы российской промышленности.

Ранее в Киеве рассказали, когда могут принять или согласовать 12-й пакет санкций ЕС против РФ.