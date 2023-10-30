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Экс-офицер разведки Британии заявил, что Киеву придется смириться с потерей территорий

Экс-разведчик Ледвидж: в НАТО предупредили Киев, что не помогут вернуть Крым

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Военный историк, экс-офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж заявил, что в НАТО дали понять Украине, что не помогут вернуть Крым. Кроме того, Киеву следует пойти на компромисс и смириться с потерей территории, заявил бывший военный в интервью LRT.

По словам Ледвиджа, украинцам нужно дать понять, что Североатлантический альянс не поможет вернуть Крым ни при каких обстоятельствах. Он предположил, что в НАТО уже проинформировали Киев о таком развитии событий по закрытым каналам.

«Это начало конца. Сейчас все это нельзя говорить публично, но я вижу определенные утечки информации из НАТО, которые свидетельствуют о том, что они начинают понимать, что Украине, возможно, придется пойти на компромисс, смириться с потерей некоторых территорий», — заявил экс-разведчик.

С его точки зрения, это может стать «успехом и победой Украины», если в обмен на Крым и Донбасс она станет членом НАТО.

До этого американский профессор Джон Миршаймер назвал провал украинского контрнаступления настоящей катастрофой для Киева.

Он отметил, что завершение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) «совершенно очевидно». При этом эксперт назвал операцию украинских войск огромным провалом и катастрофой для страны. Также профессор обратил внимание на исчезновение новостей о ситуации на Украине с первых полос в американских изданиях. По его словам, вытеснение соответствующих материалов произошло из-за провала контрнаступления ВСУ.

Ранее Шойгу рассказал, как Запад использует Украину в борьбе с РФ.

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