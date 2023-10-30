Шойгу рассказал, как Запад использует Украину в борьбе с РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, заявил что Запад использует Украину как таран для нанесения России «стратегического поражения», передает РИА Новости.

По его словам, Белый дом, пренебрегая законными правами РФ на обеспечение своей безопасности, упорно продвигал НАТО на восток, и эти агрессивные шаги вынудили Россию принять контрмеры.

«В ответ Запад открыто взял курс на нанесение России «стратегического поражения» в развязанной против нас гибридной войне. В качестве тарана цинично выбрана Украина, которой отводится роль лишь расходного материала», — сказал министр.

Глава оборонного ведомства отметил, что Соединенные Штаты, подчинив себе Западные страны, сфокусировали все военно-политические ресурсы сохранение ускользающего глобального доминирования. В результате были подорваны основы международной безопасности и стратегической стабильности, что привело к современным катаклизмам в международных отношениях.

Также Шойгу отметил, что правительство России открыто к дискуссиям, касающимся урегулирования украинского кризиса после завершения боевых действий.

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