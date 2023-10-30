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Американский экономист считает, что США должны поменять свою политику по Украине

Экономист Сакс: США должны менять политику на Украине и начать диалог с РФ

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что политика США на Украине не сработала, Вашингтон должен срочно начать переговоры, чтобы избежать краха Украины, и пообещать не расширять НАТО. Об этом говорится в его статье в греческой газете «Катимерини».

«Мы вступили в завершающую стадию 30-летнего фиаско американских неоконсерваторов на Украине. План неоконсерваторов по окружению России НАТО в Черноморском регионе провалился. Решения, которые сейчас примут США и Россия, будут иметь огромное значение для мира, безопасности и процветания всего мира», — пишет Сакс в своей статье.

По его словам, произошло четыре события, которые разрушили надежды неоконсерваторов на расширение НАТО. Серди них: «опустошение» Украины на поле боя, снижение поддержки Европой стратегии неоконсерваторов США, сокращение американской экономической поддержки Украины, возможное начало Россией наступления.

Он считает, что правительство США может справиться с этим, если срочно изменит свой курс.

Президент Джо Байден должен обещать президенту РФ Владимиру Путину, что США прекратят расширение НАТО на восток. Байдену следует согласиться на переговоры по соглашению о безопасности, а России и Украине придется договориться о новой границе, и Крым «с преобладающим этническим русским населением и регионы восточной Украины с преобладающим этническим русским населением должны остаться в составе России», заявил профессор.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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