Американский экономист считает, что США должны поменять свою политику по Украине

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что политика США на Украине не сработала, Вашингтон должен срочно начать переговоры, чтобы избежать краха Украины, и пообещать не расширять НАТО. Об этом говорится в его статье в греческой газете «Катимерини».

«Мы вступили в завершающую стадию 30-летнего фиаско американских неоконсерваторов на Украине. План неоконсерваторов по окружению России НАТО в Черноморском регионе провалился. Решения, которые сейчас примут США и Россия, будут иметь огромное значение для мира, безопасности и процветания всего мира», — пишет Сакс в своей статье.

По его словам, произошло четыре события, которые разрушили надежды неоконсерваторов на расширение НАТО. Серди них: «опустошение» Украины на поле боя, снижение поддержки Европой стратегии неоконсерваторов США, сокращение американской экономической поддержки Украины, возможное начало Россией наступления.

Он считает, что правительство США может справиться с этим, если срочно изменит свой курс.

Президент Джо Байден должен обещать президенту РФ Владимиру Путину, что США прекратят расширение НАТО на восток. Байдену следует согласиться на переговоры по соглашению о безопасности, а России и Украине придется договориться о новой границе, и Крым «с преобладающим этническим русским населением и регионы восточной Украины с преобладающим этническим русским населением должны остаться в составе России», заявил профессор.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.