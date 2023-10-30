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Военный эксперт объяснил, при каких условиях Иран вмешается в конфликт на БВ

Военный эксперт Сивков: Иран вмешается в конфликт из-за больших потерь в Газе

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saeediex/Shutterstock

Военный эксперт Константин Сивков в эфире Tsargrad.tv объяснил, при каких обстоятельствах Иран может вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке. Он напомнил, что Тегеран уже заявлял, что если Израиль начнет полномасштабную наземную операцию в секторе Газа, подключиться может не только он, но и другие арабские страны.

«Вопрос о дальнейшем развитии сухопутной операции упирается в потери, которые в условиях городской застройки будут для ЦАХАЛ весьма серьезными. Кроме того, идет давление арабских стран на Израиль через США, которые совсем не хотят потерять вес в Ближневосточном регионе. Да, может вмешаться и Иран — в том случае, если потери гражданских в Газе будут запредельными», — сказал Сивков.

Он добавил, что Вашингтон мечтает втянуть Иран в ближневосточный конфликт, причем не скрывает этого.

Утром 29 октября пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси заявила, что Израиль перешел красные линии. Таким образом в администрации отреагировали на новую наземную операцию Израиля, целью которой является уничтожение инфраструктуры палестинского движения ХАМАС.

До этого иранский лидер подчеркивал, что страна не будет следовать предостережениям США от вмешательства в конфликт Палестины и Израиля.

Ранее бизнесмен Илон Маск пошутил над политикой США в отношении Ирана.

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