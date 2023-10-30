Спецслужбы РФ нашли в Северодонецке схемы отъема зданий и имущества УПЦ

Сотрудники спецслужб обнаружили в Северодонецке Луганской Народной Республики документы, раскрывающие мошеннические схемы отбора имущества и зданий у канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые подтверждают финансирование ПЦУ из США. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя спецслужб России в ЛНР.

По его словам, во время оперативных мероприятий в здании Северодонецкой епархии раскольнической ПЦУ были обнаружены документы, в которой описывается роль США в создании Православной церкви Украины, а также описаны схемы, по которым забиралось имущество у канонической Украинской православной церкви.

Согласно документам, по отработанной криминальной схеме в приходы УПЦ внедряли «агентов», которые начинали вербовать людей и разрушать структуру изнутри. Приверженцы раскольнической церкви собирали вокруг себя общину, а затем изгоняли священника Московского патриархата. После этого они создавали дочернюю организацию, и одна организация по документам (по акту приема-передачи) передавала свое имущество на другую.

28 октября американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети X (бывший Twitter) прокомментировал выпуск шоу журналиста Такера Карлсона, который посвящен гонениям на церковь на Украине.

Ранее МИД России призвал прекратить гонения на Украинскую православную церковь и ее прихожан.