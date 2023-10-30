Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спецслужбы РФ нашли в Северодонецке схемы отъема зданий и имущества УПЦ

РИА Новости: спецслужбы в Северодонецке раскрыли схемы отъема имущества УПЦ

close
100%
SOPA Images/Global Look Press

Сотрудники спецслужб обнаружили в Северодонецке Луганской Народной Республики документы, раскрывающие мошеннические схемы отбора имущества и зданий у канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые подтверждают финансирование ПЦУ из США. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя спецслужб России в ЛНР.

По его словам, во время оперативных мероприятий в здании Северодонецкой епархии раскольнической ПЦУ были обнаружены документы, в которой описывается роль США в создании Православной церкви Украины, а также описаны схемы, по которым забиралось имущество у канонической Украинской православной церкви.

Согласно документам, по отработанной криминальной схеме в приходы УПЦ внедряли «агентов», которые начинали вербовать людей и разрушать структуру изнутри. Приверженцы раскольнической церкви собирали вокруг себя общину, а затем изгоняли священника Московского патриархата. После этого они создавали дочернюю организацию, и одна организация по документам (по акту приема-передачи) передавала свое имущество на другую.

28 октября американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети X (бывший Twitter) прокомментировал выпуск шоу журналиста Такера Карлсона, который посвящен гонениям на церковь на Украине.

Ранее МИД России призвал прекратить гонения на Украинскую православную церковь и ее прихожан.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий