Вице-губернатора Приморья избрали депутатом законодательного собрания края

Вице-губернатор по вопросам внутренней политики Приморского края Антон Волошко одержал победу на дополнительных выборах депутата законодательного собрания, сообщает газета «Коммерсантъ».

Волошко, представляющий «Единую Россию», набрал 68,68% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Ольга Сидоренко от КПРФ, занявшая второе место, набрала 12,57%.

По данным источников издания, Волошко, скорее всего, займет пост председателя краевого парламента.

Ранее сообщалось, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко иногда ездит на работу на электричке.

До этого губернатор Приморского края Олег Кожемяко освободил от должности заместителя председателя правительства региона Михаила Петрова. Отмечается, что причиной стали проблемы пайщиков ЖСК «Остров», которые Петров не смог решить в установленные сроки.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал желание губернатора Приморского края Кожемяко «засекретить» планы развития данного региона.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.