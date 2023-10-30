В Германии испугались волны антисемитизма в стране

Волна антисемитизма в Германии выглядит пугающе. Об этом в интервью изданию Bild заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

«Масштабы антисемитизма пугают. На нас лежит историческая ответственность, и антисемитизму, какую бы форму он ни принял, не должно быть места в Германии», — сказал он.

24 октября президент Чехии Петр Павел заявлял, что любые проявления антисемитизма должны быть осуждены, а виновные в подобных преступлениях понести наказание. По его словам, в последнее время в Европе и мире наблюдается рост агрессии в адрес евреев, в том числе на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

До этого министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала как можно скорее принять закон о содействии демократии на фоне пропалестинских митингов с акциями антисемитизма в ФРГ. Она отмечала, что это позволит усилить инициативы, которые защищают и поддерживают евреев «прямо сейчас».

15 октября глава земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге Александер Добриндт из-за эскалации палестино-израильского конфликта предложил ужесточить наказание за антисемитские и антиизраильские высказывания.

Ранее президент ФРГ возмутился поддержкой ХАМАС на улицах Берлина.