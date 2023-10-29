Макрон и Сунак выступили за срочную помощь Газе

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте британского кабмина. Как заявили в пресс-службе председателя правительства королевства, в рамках беседы стороны обсудили расширение военной операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

«Лидеры подчеркнули важность оказания срочной гуманитарной помощи Газе. Они договорились совместно работать как над обеспечением жизненно важных продуктов питания, топлива, воды и медикаментов для тех, кто в них нуждается, так и над эвакуацией иностранных граждан. Они выразили свою общую озабоченность в связи с риском эскалации в более широком регионе, в частности на Западном берегу», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Сунака добавили, что премьер Великобритании и Макрон проинформировали друг друга о своих контактах с ближневосточными лидерами на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. В ведомстве подчеркнули, что политики отказались связывать ХАМАС с мирными палестинцами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Израиль обвинили в реализации политики выжженной земли в Газе.