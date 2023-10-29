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Шольц объяснил позицию Германии по войне в Израиле

Шольц: ФРГ выступает за политическое решение палестино-израильского конфликта

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Johanna Geron/Reuters

Власти Германии поддерживает право Израиля на самооборону после атаки ХАМАС на еврейское государство, но призывает к сохранению гуманитарного доступа к сектору Газа, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В интервью нигерийскому изданию Punch он отметил, что Берлин выступает за деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

«Израиль имеет право защищать себя от террористических нападений. Также очевидно, что все человеческие жизни должны быть защищены. Поэтому Германия продолжает оказывать гуманитарную помощь сектору Газа и поддерживает постоянный гуманитарный доступ. Крайне важно, чтобы этот конфликт не обострился еще больше. Германия хочет политического решения, которое позволит как израильтянам, так и палестинцам жить в мире и безопасности», — пояснил Шольц.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Израиль обвинили в реализации политики выжженной земли в Газе.

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Война в Израиле
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