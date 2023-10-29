В Израиле принесли извинения за критику служб безопасности после обострения конфликта

Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения за свою публикацию, что перед обострением палестино-израильского конфликта службы безопасности не сигнализировали о вероятном нападении со стороны боевиков ХАМАС. Об этом сообщается на странице политика в соцсети X (экс-Twitter).

Вечером 28 октября на пресс-конференции Нетаньяху, комментируя атаку ХАМАС на Израиль 7 октября, заявил, что «произошло упущение», отметив, что после войны это будет тщательно расследовано.

Высказывание Нетаньяху привело к критике со стороны ряда чиновников. Вскоре заявление было удалено

«Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это», — говорится в сообщении израильского премьера от 29 октября.

По его словам, он поддерживает все руководство силовых ведомств Израиля.

До этого в ЦАХАЛ заявили, что подтвержденное число заложников ХАМАС достигло 230 человек.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.