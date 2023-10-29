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В США заявили об угрозе планам Киева завоевать союзников на Ближнем Востоке

WP: Зеленский поставил под угрозу усилия завоевать союзников на Ближнем Востоке

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Nina Liashonok/Reuters

Журналист The Washington Post Изобель Кошив выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский добавил себе проблем, заняв одну из сторон в Ближневосточном конфликте.

«Выражение Зеленским поддержки Израилю в его борьбе с ХАМАС поставило под угрозу результаты прилагаемых Киевом усилий по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран», — сказано в статье журналиста.

В своем материале Кошив указал, что Израиль уже дал понять, что не собирается отвечать Украине взаимностью и предоставлять ей военную помощь. По мнению автора, это особенно неприятно на фоне новых рисков, с которыми сталкивается Киев. Журналист отметил, что Украине грозят проблемы из-за избрания нового спикера палаты представителей США Майка Джонсона, который выступает против выделения дополнительной помощи украинской армии.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что союзники США все больше сомневаются в способности американских властей оказывать военную помощь нескольким странам одновременно.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказывал мнение, что украинскому главе выгоднее сидеть тихо, чтобы не привлекать внимание к «своему провалу».

Ранее в Израиле посоветовали Зеленскому не приезжать.

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