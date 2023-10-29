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Лукашенко рассказал об отношении Белоруссии к Турции

Лукашенко заявил, что Белоруссия считает Турцию перспективным партнером

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MFA Russia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил своему турецкому коллеге Реджепа Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму по случаю 100-летия со дня основания Турецкой Республики, передает БелТА. В тексте белорусский лидер, в частности, отметил авторитет Анкары на международной арене.

«Минск видит в Анкаре надежного и перспективного партнера. Мы стремимся к еще более динамичному и плодотворному развитию двустороннего сотрудничества по всем направлениям», — говорится в сообщении.

Лукашенко добавил, что желает Эрдогану успехов, а всем туркам — мира и единства. Президент Белоруссии подчеркнул, что Анкара достигла серьезных позитивных результатов в политической сфере и продолжает придерживаться своих традиций и ценностей.

Ранее Лукашенко призвал Украину провести переговоры «о земле и о мире».

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