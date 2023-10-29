В Госдуме предложили создать должность уполномоченного по защите животных

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по контролю Дмитрий Гусев рассказал радиостанции «Говорит Москва», что в РФ может появиться должность уполномоченного по защите животных.

По его словам, инициативу поддержали общественники и волонтеры.

«По этой инициативе мы собирали круглый стол. И эту инициативу поддерживают все те, кто занимается приютами для бездомных животных. Ее поддерживают артисты цирка — и руководитель Росгосцирка, и Запашные поддержали эту идею», — поделился Гусев.

Он добавил, что организовал голосование за того, кто может занять эту должность, и с большим отрывом победила зоозащитник Илона Броневицкая. Депутат отметил, что Броневицкая занимается проблемой защиты животных в течение многих лет.

До этого президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собака может испытывать положительное влияние стресса, когда ждет хозяина с работы, во время игры или обучения новым командам.

Ранее учительница из Калининграда сказала, что ребенка надо воспитывать как собаку.