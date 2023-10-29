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Трамп дал совет Пенсу, выбывшему из президентской гонки

Трамп призвал Пенса поддержать его на выборах президента США

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Andrew Harnik/AP

Бывшему вице-президенту США Майку Пенсу, который принял решение выйти из предвыборной гонки за номинацию претендентом на выборах 2024 года от Республиканской партии, стоит поддержать другого кандидата, считает экс-глава Белого дома Дональд Трамп, передает The Hill. По его словам, политик должен поддержать его.

«Люди сейчас уходят [из президентской гонки], и все они поддерживают меня. Я не знаю насчет Майка Пенса. Он должен поддержать меня. Знаешь почему? Потому что у меня было отличное, успешное президентство, а он был вице-президентом», — отметил Трамп.

Он добавил, что люди в политике могут быть «очень нелояльными».

Пенс выступил «правой рукой» Трампа в ходе избирательных кампаний 2016 и 2020 годов. Отношение между политиками испортились после провала на последних выборах. Пенс не поддержал попытки Трампа отменить итоги голосования, по которым президентом США стал Джо Байден, и обвинил своего бывшего босса в нарушении конституции.

Ранее Трамп назвал имя настоящего руководителя США.

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