В Минобороны Чехии призвали к выходу страны из ООН

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала к выходу страны из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, которая, по ее мнению, выражает поддержку террористам. Своим мнением глава Минобороны поделилась в соцсети Х (бывший Twitter).

«Только 14 стран, в том числе и наша, ясно и понятно выступили против беспрецедентного теракта [против Израиля], совершенного террористами ХАМАС! Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, и которая не уважает основополагающее право [стран] на самооборону. Выйдем [из нее]», — написала глава Минобороны.

Нападение ХАМАС на Израиль, по словам Черноховой, стоит в одном ряду с совершенными исламистской группировкой «Аль-Каида» (организация запрещена в России) 9 сентября 2001 года террористическими атаками на США.

До этого глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что страна не стала голосовать за проект резолюции Генассамблеи ООН по конфликту Израиля и Палестины поскольку в документе нет пунктов по осуждению движения ХАМАС. По словам дипломата, данные пункты являются ключевыми. Именно из-за их отсутствия Словакия воздержалась от голосования.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя положительно отреагировал на принятие Генассамблеей ООН ближневосточной резолюции с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. По мнению дипломата, принятие такого документа не является «победой какой-либо национальной позиции».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.