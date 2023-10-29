В Болгарии начались выборы в местные органы власти, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны.

По данным комиссии, в стране открылись более 12 тысяч участков для голосования. Правом проголосовать обладают 6 млн граждан страны. Болгарам предстоит избрать 265 мэров городов и глав местных администраций. Больше всего кандидатов в мэры города зарегистрировано в Софии (22 человека), Пловдиве (18) и Плевене (15).

Отмечается, что кандидат побеждает в первом туре, если набирает более 50% голосов избирателей. Если этого не происходит, то 5 ноября пройдет второй тур голосования, в котором выбирать будут из двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

До этого РИА Новости сообщало, что бывший вице-президент США Майк Пенс, выступая на конференции республиканцев, заявил, что приостанавливает свое участие в предвыборной гонке.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.