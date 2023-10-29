Обозреватель Telegraph Тим Стэнли назвал американских политиков шайкой клоунов, которые ожидают собственного падения.

По словам автора статьи, последние действия властей Соединенных Штатов привели к тому, что Америка стала политическим и экономическим банкротом.

По мнению аналитика, на это указывает «сочетание дряхлости Байдена, судебных процессов над Трампом, иррациональной политики демократов и отказ республиканцев идти на компромиссы».

До этого полковник Военно-Воздушных сил США в отставке Седрик Лейтон заявлял, что Киев окажется в очень непростой ситуации, если Вашингтон все же откажется от финансирования и предоставления украинской армии военной помощи. По мнению эксперта, соответствующее решение Белого дома будет иметь крайне негативные последствия для киевских властей.

Ранее президент США Джо Байден утвердил временный бюджет страны, в котором не оказалось пункта о предоставлении помощи Украине.