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В Британии назвали американских политиков клоунами

Обозреватель Telegraph Стэнли: шайка американских клоунов ведет США к краху

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«Газета.Ru»

Обозреватель Telegraph Тим Стэнли назвал американских политиков шайкой клоунов, которые ожидают собственного падения.

По словам автора статьи, последние действия властей Соединенных Штатов привели к тому, что Америка стала политическим и экономическим банкротом.

По мнению аналитика, на это указывает «сочетание дряхлости Байдена, судебных процессов над Трампом, иррациональной политики демократов и отказ республиканцев идти на компромиссы».

До этого полковник Военно-Воздушных сил США в отставке Седрик Лейтон заявлял, что Киев окажется в очень непростой ситуации, если Вашингтон все же откажется от финансирования и предоставления украинской армии военной помощи. По мнению эксперта, соответствующее решение Белого дома будет иметь крайне негативные последствия для киевских властей.

Ранее президент США Джо Байден утвердил временный бюджет страны, в котором не оказалось пункта о предоставлении помощи Украине.

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