В МИД Китая объяснили, что необходимо для встречи глав США и КНР

Руководитель министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китаю и США могут потребоваться совместные усилия, чтобы организовать встречу председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на ноябрьском саммите АТЭС в Сан-Франциско. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, США и Китай договорились совместно работать над реализацией встречи Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско, но в этой ситуации нельзя полагаться на «автономное плавание».

Ван И добавил, что сторонам нужно реализовать на практике договоренности, достигнутые главами двух государств во время их предыдущей встречи на прошлогоднем саммите G20 на Бали, «устранить вмешательство, преодолеть препятствия, укрепить консенсус и накопить результаты».

До этого министерство иностранных дел Китая подтвердило, что власти КНР и США начали подготовку к организации встречи американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

В МИД КНР также прокомментировали встречу министра иностранных дел Китая Ван И с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.