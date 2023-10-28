Названа одна из основных задач Израиля в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для освобождения похищенных граждан будет сделано все возможное, это одна из целей войны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, для этого прикладываются активные усилия, используются любые возможности, чтобы вернуть заложников домой. Эта задача является неотъемлемой частью операции, которые были ранее определены.

«Работа ведется, и я не уверен, что люди понимают ее масштабы», — заявил Нетаньяху.

По словам премьера, чем большее давление будет оказано на ХАМАС, тем больше шансов вернуть заложников домой.

До этого Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение инфраструктуры палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.