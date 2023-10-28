Названы последствия встречи Путина и Орбана

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Пекине усилила раскол внутри Евросоюза. Об этом сообщает El País.

В публикации отмечается, что в последние недели государства Евросоюза пытаются создать образ единства, который был хрупким и без противоречивого жеста венгерского премьер-министра, а встреча Орбана с Путиным в Пекине «вызвала беспокойство в ЕС».

Издание утверждает, что лидеры европейских государств осудили подобный шаг со стороны венгерского премьера, а в Париже его переговоры с президентом России назвали непозитивным сигналом.

До этого глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным является суверенным делом республики.

По ее словам, региональное содружество признает право лидеров тех или иных стран самостоятельно выбирать, с кем вести переговоры. Тем не менее она указала на важность прозрачности этих встреч.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».