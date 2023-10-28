В Финляндии оправдались за забор на границе с РФ после шквала критики

Финляндия планирует улучшить забор, который был установлен на границе с Россией после того, как конструкцию высмеяли местные жители. Об этом сообщил руководитель проекта Исмо Курки, его слова приводит MTV Uutiset.

«В будущем сеть заграждений будет немного плотнее. Существует также много структурных деталей: как сеть будет прикреплена к столбам, какие столбы для камер будут использоваться и где будут размещены кабельные траншеи», — рассказал Курки.

Он заверил, что конструкция достаточно прочна и надежна.

«Необходимо помнить, что ограждение не предназначено для предотвращения несанкционированного пересечения границы отдельными людьми. Он предназначен для ситуации, когда происходит массовая иммиграция в Финляндию, когда сотни или тысячи людей пытаются приехать в Финляндию. Это должно помочь пограничным силам бороться с проникновением», — подчеркнул Курки.

До этого сообщалось, что Финляндия начнет строить забор на границе с Россией зимой 2024 года.

На строительство забора с Россией власти Финляндии выделили 139 млн евро. Пилотный участок заграждения построили в районе города Иматра.

Как считают пограничники, суммы должно хватить для строительства примерно 70 км барьерного ограждения. Из них 52 км построят в юго-восточной части Финляндии, где стоят самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе. Восемь километров возведут в Северной Карелии, а пять километров — в Кайнуу и Лапланди.

Ранее Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией.