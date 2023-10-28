В США заявили о страхе Зеленского привлечь внимание к провалу Украины

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что президенту Украины Владимиру Зеленскому выгоднее сидеть тихо, чтобы не привлекать внимание к «своему провалу».

«Действия Киева скорее похожи на то, как маленькие мышки тихонько разбегаются в ночи, пытаясь выбраться из света фар. И в этом заключается дилемма для Зеленского: попросить ли большего, привлекая внимание к своему провалу, — или просто молчать и надеяться на лучшее?» — поделился своим мнением эксперт.

Шаффер считает, что у украинского лидера сейчас большие проблемы. Он упомянул, что президент США Джо Байден решил выделить 60% помощи Украине и 40% Израилю. По словам эксперта, это вызвало недовольство у многих членов конгресса, поскольку большинство политиков непреклонно поддерживают израильтян.

До этого экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказывал мнение, что Зеленский осознает постепенную потерю Киевом поддержки США и Европы.

16 октября американский журналист Гарланд Никсон предложил президенту Украины как можно скорее покинуть страну, поскольку вскоре его могут ожидать большие проблемы. По мнению журналиста, Зеленскому придется иметь дело с серьезными неприятностями, потому что его обвинят во всех провалах.

Ранее в Израиле посоветовали Зеленскому не приезжать.