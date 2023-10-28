Лавров назвал причины лопнувшего терпения России по отношению к Западу

Терпение российских властей по отношению к странам Запада лопнуло из-за их эгоистичной политики, касающейся обеспечения европейской безопасности. Об этом в интервью для белорусского агентства БелТА рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава ведомства отметил, что Москва долгие годы терпела расширение западных военных блоков. Более того, в 2010 и 2021 годах правительство страны предлагало зарубежным партнерам подписать договоры об отказе от расширения таких организаций и обеспечении безопасности иными способами.

«В том числе в отношении Украины. [Страны Запада] категорически отказались даже всерьез с нами разговаривать», — пояснил Лавров.

Он добавил, что именно эгоистичная линия США и их союзников вынудила Россию пойти на ответные меры. В частности, американское руководство пыталось превратить Украину в «инструмент агрессии» против РФ.

Тем самым, как сказал глава ведомства, Вашингтон нарушил все взятые на себя обязательства о нерасширении НАТО. В результате США «покусились на все русское» и даже историю страны, начав говорить о большей вине России в развязывании Второй мировой войны по сравнению с Германией.

«[Покусились] на наш язык, наше образование, наши СМИ, культуру. Разрушают памятники тем, кто создавал и осваивал Одессу и другие города в Новороссии», — добавил министр, комментируя причины начала спецоперации на Украине.

Ранее МИД РФ поставил западным странам условие для возобновления диалога.