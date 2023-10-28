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Лавров рассказал о страхе стран Запада перед Украиной

Лавров: Запад начал побаиваться монстра, которого сам же вырастил из Украины

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Государства Запада постепенно начинают беспокоиться из-за Украины, которая «выросла» в монстра. Об этом в интервью для белорусского агентства БелТА заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы ведомства, украинский президент Владимир Зеленский и его команда все меньше «слушаются» зарубежных партнеров. Вместо этого они высказывают правительствам других стран претензии, требуя увеличить финансирование и объемы поставляемых вооружений.

«Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил», — указал Лавров.

19 октября телеканал NBC сообщил, что американский президент Джо Байден намерен запросить у Конгресса США $60 млрд на помощь Украине. Кроме того, глава государства планировал добиться выделения еще $40 млрд на поддержку Израиля и Тайваня.

В результате хозяин Белого дома запросил у парламента $61,4 млрд для оказания военной помощи украинским властям. Однако депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что этой суммы может не хватить для удовлетворения нужд страны.

22 октября посол Киева в Вашингтоне Оксана Маркарова обратила внимание, что основная часть выделенных американским правительством средств будет потрачена на укрепление обороноспособности Украины. В то же время $30,6 млрд предназначены для самого Пентагона, которому нужно восполнить запасы переданных со своих складов боеприпасов и техники.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о планах Бухареста нарастить производство боеприпасов для Киева.

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