Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МО Украины Умеров обсудил с шефом Пентагона ситуацию в Авдеевке

Глава МО Украины Умеров обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию в Авдеевке

close
100%
Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе телефонных переговоров с главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином обсудил ситуацию на линии боевого соприкосновения, в частности, события в Авдеевке. Об этом сообщается на странице министерства обороны Украины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении отмечается, что Умеров поделился с Остином «актуальной информацией с поля боя».

Он также поблагодарил главу Пентагона «за продолжение эффективного сотрудничества» и поставку Киеву ракет большой дальности ATACMS и других боеприпасов.

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин говорил, что правительство США «может и будет» оказывать военную поддержку Украине и Израилю. Также он анонсировал создание нескольких коалиций западных государств по оказанию помощи Киеву. Министр обороны уточнил, что США возглавят одну из коалиций по развитию собственных Воздушных сил Украины. По его словам, важным направлением работы станет передача Вооруженным силам Украины истребителей F-16.

Ранее администрация США не смогла назвать конгрессу конечную цель на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий