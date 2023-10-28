Глава МО Украины Умеров обсудил с шефом Пентагона ситуацию в Авдеевке

Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе телефонных переговоров с главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином обсудил ситуацию на линии боевого соприкосновения, в частности, события в Авдеевке. Об этом сообщается на странице министерства обороны Украины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении отмечается, что Умеров поделился с Остином «актуальной информацией с поля боя».

Он также поблагодарил главу Пентагона «за продолжение эффективного сотрудничества» и поставку Киеву ракет большой дальности ATACMS и других боеприпасов.

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин говорил, что правительство США «может и будет» оказывать военную поддержку Украине и Израилю. Также он анонсировал создание нескольких коалиций западных государств по оказанию помощи Киеву. Министр обороны уточнил, что США возглавят одну из коалиций по развитию собственных Воздушных сил Украины. По его словам, важным направлением работы станет передача Вооруженным силам Украины истребителей F-16.

Ранее администрация США не смогла назвать конгрессу конечную цель на Украине.