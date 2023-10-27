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Администрация США не назвала конгрессу конечную цель на Украине

Спикер Джонсон: Белый дом не раскрыл конгрессу конечную цель США на Украине

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Emily Elconin/Reuters

Новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что администрация президента страны не сообщила законодательному органу конечную цель Вашингтона в конфликте на Украине. Об этом он сообщил в интервью журналисту Шону Хэннити, которое вышло в эфире телеканала Fox News.

По его словам, в конгрессе хотят знать, какова цель США в украинском конфликте.

«Белый дом не предоставил информацию», — сказал Джонсон.

Политолог-американист Владимир Васильев ранее высказал мнение, что новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон создаст проблемы для дальнейшей поддержки Украины.

26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что избрание нового спикера палаты представителей не поменяет политику США по Украине.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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