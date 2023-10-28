В США высмеяли ораторские навыки Трампа

Бывший генеральный прокурор Соединенных Штатов Билл Барр высмеял ораторские навыки кандидата на должность в президенты страны Дональда Трампа. Об этом пишет The Hill.

По его словам, «ораторские навыки Трампа очень ограничены».

Также, отвечая на вопрос, не сходит ли экс-президент США с ума Барр заявил, что Трамп «не очень дисциплинирован в том, что говорит».

«Если вы отвлечете его от «очень, очень, очень», ну, знаете, прилагательных… они ему незнакомы, и они выплескиваются наружу, и он заходит слишком далеко», — сказал Барр.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии во время митинга в штате Нью-Гемпшир перепутал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Есть такой человек, Виктор Орбан, кто-нибудь о нем когда-нибудь слышал? Он, наверное, один из сильнейших лидеров в мире. Он лидер Турции», — сказал Трамп.

До этого бывший президент США Трамп назвал «шуткой» и вкладом в политическую кампанию Демократической партии интервью главы государства Джо Байдена.

Ранее экс-президент США Трамп обвинил Россию в краже «супер-пупер-ракеты».