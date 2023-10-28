Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США высмеяли ораторские навыки Трампа

Экс-генпрокурор США Барр раскритиковал ораторские навыки Трампа

close
100%
Mike Blake/Reuters

Бывший генеральный прокурор Соединенных Штатов Билл Барр высмеял ораторские навыки кандидата на должность в президенты страны Дональда Трампа. Об этом пишет The Hill.

По его словам, «ораторские навыки Трампа очень ограничены».

Также, отвечая на вопрос, не сходит ли экс-президент США с ума Барр заявил, что Трамп «не очень дисциплинирован в том, что говорит».

«Если вы отвлечете его от «очень, очень, очень», ну, знаете, прилагательных… они ему незнакомы, и они выплескиваются наружу, и он заходит слишком далеко», — сказал Барр.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии во время митинга в штате Нью-Гемпшир перепутал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Есть такой человек, Виктор Орбан, кто-нибудь о нем когда-нибудь слышал? Он, наверное, один из сильнейших лидеров в мире. Он лидер Турции», — сказал Трамп.

До этого бывший президент США Трамп назвал «шуткой» и вкладом в политическую кампанию Демократической партии интервью главы государства Джо Байдена.

Ранее экс-президент США Трамп обвинил Россию в краже «супер-пупер-ракеты».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий