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Экс-президент США Трамп обвинил Россию в краже «супер-пупер-ракеты»

Трамп: при Обаме Россия украла у США чертежи «супер-пупер-ракеты» и построила ее

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Mike Blake/Reuters

На митинге своих сторонников в штате Нью-Гемпшир экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы украла у американцев чертежи «супер-пупер-ракеты». Он отметил, что эти ракеты обладают высокой скоростью. Трамп утверждал, что украденные чертежи были засекречены в России во время администрации Барака Обамы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Она украла засекреченные чертежи и построила ее», — утверждает американский бизнесмен. Однако Дональд Трамп не уточнил, о каких конкретно системах идет речь.

Следует отметить, что США отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия. В российских Вооруженных силах уже имеется гиперзвуковое оружие, которое было применено в боевых действиях.

В августе прошлого года неизвестные хакеры, действующие под ником Adrastea, взломали базу данных европейского производителя самолетных и корабельных ракет — компании MBDA, образованной в результате слияния французской Aérospatiale-Matra Missiles, британской Matra BAe Dynamics и итальянской Finmeccanica-Leonardo.

Общий объем похищенных данных хакер оценил в 60 Гб. По его словам, в них содержится информация о сотрудниках компании, занимающихся военными проектами и коммерческой деятельностью, контрактные соглашения и переписка с другими компаниями.

Ранее индийский инженер сливал в любовной переписке данные о баллистических ракетах.

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