Маск задался одним вопросом про Украину

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети X (бывший Twitter) прокомментировал выпуск шоу журналиста Такера Карлсона, который посвящен гонениям на церковь на Украине.

В превью к шоу журналиста, опубликованном в этой же соцсети, говорится, что из «всех преступлений» президента США Джо Байдена поддержка правительства Украины, которое бросает священников в тюрьму, может быть «самой показательной». По словам Карлсона, после запрета украинскими властями канонической церкви «практически никто в Соединенных Штатах ничего не сказал по этому поводу».

«Священников сажают в тюрьму?» — задал миллиардер вопрос в комментариях под выпуском.

Ранее глава Минкульта Украины Ростислав Карандеев заявил, что Украинская православная церковь (УПЦ) сохраняет каноническую связь с Русской православной церковью (РПЦ).

До этого ректор Российского православного университета Иоанна Богослова, советник председателя Госдумы Александр Щипков заявил, что гонения на Украине коснутся не только христиан, но и мусульман.

Он также отметил, что задача, которую Вашингтон поставил Киеву, — полное уничтожение в стране не только Украинской православной церкви, но и православия в целом. При этом, по словам Щипкова, УПЦ — это лишь один из этапов борьбы с вселенским православием.

Ранее МИД России призвал прекратить гонения на Украинскую православную церковь и ее прихожан.