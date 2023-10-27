Дипломаты РФ прокомментировали заявления Британии по ХАМАС

Слова министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о контактах Москвы и ХАМАС являются хамскими и носят провокационный характер. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России в Великобритании.
Российские дипломаты подчеркнули, что встреча в Москве с представителями движения ХАМАС была посвящена освобождению заложников. При этом Шаппс охарактеризовал прошедшие переговоры как «встречу тирании с терроризмом».
«Данные комментарии носят откровенно хамский и провокационный характер... Наши контакты в Москве были подчинены, прежде всего, реализации первоочередной гуманитарной задачи освобождения иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа», — подчеркнули в диппредставительстве.
До этого глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан заявлял, что республика отказывается считать палестинское движение ХАМАС террористической организацией.
Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».