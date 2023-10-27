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Дипломаты РФ прокомментировали заявления Британии по ХАМАС

Посольство РФ: заявления Лондона о контактах Москвы и ХАМАС являются хамскими

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Majdi Fathi/Global Look Press

Слова министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о контактах Москвы и ХАМАС являются хамскими и носят провокационный характер. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России в Великобритании.

Российские дипломаты подчеркнули, что встреча в Москве с представителями движения ХАМАС была посвящена освобождению заложников. При этом Шаппс охарактеризовал прошедшие переговоры как «встречу тирании с терроризмом».

«Данные комментарии носят откровенно хамский и провокационный характер... Наши контакты в Москве были подчинены, прежде всего, реализации первоочередной гуманитарной задачи освобождения иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа», — подчеркнули в диппредставительстве.

До этого глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан заявлял, что республика отказывается считать палестинское движение ХАМАС террористической организацией.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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