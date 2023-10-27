В Риме открылась Международная антивоенная конференция

Международная конференция антивоенных ассоциаций с призывом «прекратить агрессию США и НАТО» открылась в пятницу, 27 октября, в Риме. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что организовывает мероприятие итальянское движение «Фронт несогласия», выступающее с антизападных и пророссийских позиций, к нему присоединились другие левые движения из разных стран мира.

Один из представителей оргкомитета, австрийский активист Вильхельм Лангталер заявил, что задача собравшихся «победить НАТО».

Часть речей также касалась конфликта на Ближнем Востоке, где ответственность за агрессию была также возложена на Израиль и политику Запада.

До этого глава директората ядерной политики организации Североатлантического договора Джессика Кокс, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, подтвердила, что НАТО продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло. Также посол Германии на Украине Мартин Егер опроверг заявления о том, что Берлин выступает против членства Киева в НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.