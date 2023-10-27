В России могут перевести пенсионные накопления в систему долгосрочных сбережений

Ряд депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Государственной думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли на рассмотрение в парламент законопроект, который предполагает изменения в порядке перевода средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что законопроект был разработан, чтобы совершенствовать и оптимизировать процесс формирования долгосрочных сбережений граждан.

Также законопроект, в случае его принятия, наделит уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг полномочиями, которые дадут ему возможность рассматривать обращения в отношении договоров долгосрочных сбережений, чтобы урегулировать споры в досудебном порядке.

До этого доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что с 1 ноября несколько категорий россиян начнут получать повышенные пенсионные выплаты.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».