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В Польше сообщили об ошибке ВСУ, совершенной перед наступлением сил РФ

Польский полковник Левандовский: ВСУ не успели провести ротацию на фронте

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Alex Babenko/AP

Польский полковник Петр Левандовский в беседе с Onet заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось совершить ротацию войск до начала наступательных операций российских сил.

«Интересно, однако, то, что русские предприняли определенные шаги и несколько опередили украинскую ротацию. Похоже, они знают о ней», — отметил военнослужащий.

Левандовский добавил, что, вероятно, в распоряжении российской армии есть украинские планы.

По его словам, на данный момент инициатива на всей линии фронта на стороне российской армии.

До этого Минобороны России заявило, что морально-психологическое состояние бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвуют в сражениях на Южно-Донецком и Соледаро-Бахмутском направлениях, находится на критически низком уровне.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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