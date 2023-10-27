В Польше сообщили об ошибке ВСУ, совершенной перед наступлением сил РФ

Польский полковник Петр Левандовский в беседе с Onet заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось совершить ротацию войск до начала наступательных операций российских сил.

«Интересно, однако, то, что русские предприняли определенные шаги и несколько опередили украинскую ротацию. Похоже, они знают о ней», — отметил военнослужащий.

Левандовский добавил, что, вероятно, в распоряжении российской армии есть украинские планы.

По его словам, на данный момент инициатива на всей линии фронта на стороне российской армии.

До этого Минобороны России заявило, что морально-психологическое состояние бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвуют в сражениях на Южно-Донецком и Соледаро-Бахмутском направлениях, находится на критически низком уровне.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.