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Украина надеется улучшить отношения после парламентских выборов в Польше

Депутат Княжицкий: мы надеемся улучшить отношения с Польшей после выборов

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Shutterstock

Киев рассчитывает на лучшие отношения с Польшей после парламентских выборов в этой европейской стране. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий в эфире радиостанции RMF FM.

Он выразил надежду, что после парламентских выборов в Польше отношения Варшавы с Киевом улучшатся. Депутат выразил благодарность польскому президенту и правительству «Права и справедливости». По словам парламентария, они делали все, чтобы помогать. Княжицкий напомнил о помощи со стороны Польши вооружением, кроме того, в стране активно принимали украинских беженцев.

«Мы все знаем Дональда Туска, знаем, что он поддерживает Украину, <…> так что у нас позитивные ожидания», — подчеркнул депутат.

Накануне Украине посоветовали не питать иллюзий о новом правительстве Польши. По информации украинского издания LB.ua, в Киеве восприняли успех «Гражданской коалиции» Туска и двух других оппозиционных партий со «сдержанным оптимизмом».

27 октября Польша отправила на Украину специалистов для ремонта боевой техники.

Ранее а Варшаве заявили, что Польша на фоне поражения Украины готовится к войне.

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