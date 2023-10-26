Лукашенко назвал себя ярым сторонником ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против разрушения Евросоюза, передает БелТА. На встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Минске он отметил, что белорусская сторона наоборот поддерживает сохранение объединения.

«В Евросоюзе считают, что мы, Беларусь, являемся противниками Европейского союза. Знаете, мы люди не злопамятные и, несмотря на нынешнюю турбулентность в ЕС и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, вы должны знать, что президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что ЕС для Минска представляет собой важную часть мировой системы. Лукашенко подчеркнул, что значение Брюсселя для мира можно сравнить с США или Россией.

«Мы очень хотим, чтобы Европейский союз был мощным, крепким, суверенным и независимым объединением <...> вы это должны знать при всех нюансах в отношениях и даже той политике, которую сегодня союз проводит в отношении Беларуси. Мы — сторонники союза», — заключил Лукашенко.

С началом российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года ЕС ввел масштабные санкции в отношении Минска за поддержку Москвы. Помимо этого, Брюссель активно критикует Лукашенко за жесткую реакцию на протесты оппозиции после его переизбрания в 2020 году. В западных СМИ президента Белоруссии неофициально окрестили «последним диктатором Европы». При этом сам Лукашенко не раз пользовался этим прозвищем, в шутку говоря о «диктатуре» в Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал белорусам о своем прошлом.