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РФ заявила Финляндии о прекращении соглашения о приграничном сотрудничестве

Послу Финляндии заявили о разрыве договора о приграничном сотрудничестве

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Shutterstock

Посол Финляндии Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ, где ему заявили о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве. Об этом заявили в российском дипведомстве.

«Главе дипмиссии было заявлено, что <…> принято решение о прекращении действия Соглашения <…> о содействии приграничному сотрудничеству», — уточнили в ведомстве.

В МИД напомнили, что этот документ Россия и Финляндия подписали в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Соглашение прекратит свое действие 24 января 2024 года.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что послу Финляндии в РФ вручили дипломатическую ноту, в которой отмечается, что документ завершит свое действие через 90 дней.

19 октября Финляндия запретила три сделки с недвижимостью для россиян. Отрицательные решения, которые подписал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, распространяются на два объекта недвижимости в Руоколахти и один в Китее.

Ранее финский журналист сообщил о росте потребления антидепрессантов в своей стране.

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