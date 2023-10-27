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Политик объяснил, почему Израиль для США важнее Украины

Политик Гагин: Израиль для США является безоговорочным союзником

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал призыв нового спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона разделить запрос о выделении $105 млрд Израилю и Украине, а также его требование об отчете о планах на дальнейшие действия в контексте Киева. Собеседник подчеркнул, что Украина не ровня Израилю в глазах США.

«Дело в том, что Израиль для Соединенных Штатов является безоговорочным союзником, и он воспринимается практически частью США. Соответственно, и помогать ему будут безоговорочно. А Украина будет снабжаться уже, видимо, по остаточному принципу. В Незалежной, конечно, все понимают, и именно с этим связана эта печаль в глазах Зеленского и членов его офиса», — отметил Гагин.

Он добавил, что финансирование Киева оказалось выгодным только для элит, которые обеспечили себе личное обогащение.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, комментируя заявление Джонсона о разделении помощи для Украины и Израиля, подчеркивал, что «это конец» для Киева. Эксперт напомнил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на поле боя. Он также предположил, что американские власти «поставили крест на киевском режиме».

Ранее Словакия отказалась поставлять оружие Украине.

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